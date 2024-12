Für Cheryl Cole ist das erste Weihnachten ohne Liam schwer

Liam Payne (✝31), ehemaliges Mitglied der erfolgreichen Band One Direction, verstarb am 16. Oktober 2024 nach einem tragischen Sturz von einem Hotelbalkon in Buenos Aires. Nun ist es das erste Weihnachten, das sein siebenjähriger Sohn Bear ohne seinen Vater erleben wird. Wie Mirror berichtete, hat Bears Mutter Cheryl Cole (41), einst Mitglied der Girlgroup Girls Aloud, es sich zur Aufgabe gemacht, den Weihnachtstag für ihren Sohn so besonders wie möglich zu gestalten. Auch Liams Familie, darunter seine Eltern Karen und Geoff sowie seine Schwestern, werden bei den Festlichkeiten anwesend sein, um den Verlust gemeinsam zu bewältigen und Bear in dieser schweren Zeit zu unterstützen.

Die enge Bindung zu Liams Familie, die trotz der Trennung des Paares 2018 bestehen blieb, hilft dabei, diese herausfordernde Zeit zusammen zu meistern. Ein Insider verriet Mail on Sunday auch, dass der Weihnachtstag für Bear immer besonders war, weil Liam trotz seines oft hektischen Lebens nie einen Weihnachtsmorgen mit seinem Sohn verpasst hat. Gemeinsam rissen sie die Geschenke auf, genossen das Weihnachtsessen und spielten gemeinsam. Er fügte hinzu: "Cheryl hat große Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass Liam nicht vergessen wird. Sie hat darauf geachtet, Bear nicht zu verwöhnen, da er der Sohn zweier reicher Leute ist, aber dieses Jahr wird hart und jeder möchte ein Lächeln auf Bears Gesicht sehen. Er hatte ein paar absolut herzzerreißende Monate."

Für Cheryl Cole hingegen ist es nicht das erste Mal, dass sie einen geliebten Menschen verliert. 2021 musste sie um ihre Bandkollegin Sarah Harding (✝39) trauern, die an Brustkrebs verstarb. Diese Erfahrung hat ihre Lebensperspektive verändert, wie sie in einem Interview mit Daily Mail gestand: "Ich bin noch hier, und ich werde das Leben für sie und mich selbst leben." Dieses Gefühl des Verlustes beeinflusst nun auch ihre Bemühungen, für Bear ein stabiles Umfeld zu schaffen, in dem er die besten Erinnerungen an seinen Vater bewahren kann.

Getty Images Cheryl Cole und Liam Payne im Februar 2018

Getty Images Sarah Harding und Cheryl Cole

