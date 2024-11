Nach Liams Tod wird Interview mit Cheryl Cole veröffentlicht

Cheryl Cole (41) hat mit dem vor rund einem Monat verstorbenen Liam Payne (✝31) gemeinsamen Nachwuchs. Seit der Trennung der beiden Musiker im Jahr 2018 wächst Sohnemann Bear bei der Girls Aloud-Bekanntheit auf. Nach dem Tod des Vaters ihres Kindes gab sie ein Statement ab und hielt sich seither bedeckt. Nun kündigt The Standard an, der britische Fernsehsender ITV wolle in den Tagen nach der Beerdigung des One Direction-Stars ein Interview mit Cheryl veröffentlichen. Die Aufnahmen sollen nur wenige Tage vor Liams tragischem Ableben entstanden sein und ihren gemeinsamen Sohn thematisieren.

Zwei Tage nach Liams Tod meldete sich Cheryl bereits in einem emotionalen Statement zu Wort. "Liam war nicht nur ein Popstar und eine Berühmtheit, er war ein Sohn, ein Bruder, ein Onkel, ein lieber Freund und ein Vater für unseren siebenjährigen Sohn. Ein Sohn, der sich nun der harten Realität stellen muss, seinen Vater nie wiederzusehen", schrieb sie auf Instagram. Schon in den Wochen vor dem tragischen Vorfall soll die 41-Jährige in Sorge um ihren Ex gewesen sein.

Der Brite war am 16. Oktober unter dem Einfluss verschiedener Drogen von dem Balkon seines Hotelzimmers in Buenos Aires gestürzt und noch vor Ort verstorben. Sein Leichnam konnte jedoch erst in der vergangenen Woche zurück nach London gebracht werden. Eigentlich sollten die Untersuchungen in Buenos Aires nur ein paar Tage dauern, doch durch die besonderen Umstände von Liams Tod zogen sie sich in die Länge. Die argentinischen Behörden ermitteln derzeit gegen drei Verdächtige, die dem Verstorbenen Drogen organisiert haben sollen.

Anzeige Anzeige

Will / MEGA Liam Payne, Sänger

Anzeige Anzeige

Instagram / cherylofficial Bear und Cheryl Cole im Dezember 2019

Anzeige Anzeige