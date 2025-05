Liam Paynes letzte TV-Show: Familie gibt grünes Licht

Die Familie des verstorbenen Sängers Liam Payne (✝31) hat grünes Licht für die Veröffentlichung seiner letzten TV-Show gegeben. Die Netflix-Produktion "Building The Band", die einige Monate vor seinem tragischen Tod im Oktober 2024 gedreht wurde, zeigt den früheren One-Direction-Star in seiner Rolle als Juror neben Nicole Scherzinger (46) und Kelly Rowland (44). Nach Liam Paynes tödlichem Sturz von einem Hotelbalkon in Buenos Aires gab es zunächst Spekulationen darüber, ob der Talentwettbewerb überhaupt ausgestrahlt oder Szenen von ihm entfernt würden. Doch Netflix ließ nun The Sun zufolge verlautbaren, dass die Show unverändert diesen Sommer erscheinen werde, nachdem die Familie von Liam die Aufnahmen überprüft und ihr Einverständnis gegeben hatte.

Die Serie, die in Manchester gedreht wurde, verfolgt das Konzept, Bands zu formen, deren Mitglieder sich zuvor nie begegnet sind. Liam und die weiteren Juroren nutzten ihre Erfahrungen aus bekannten Bands, um talentierte Sänger bei diesem besonderen Projekt zu begleiten. AJ McLean (47) von den Backstreet Boys, der als Moderator fungierte, berichtete in Interviews, wie viel Zeit er während der intensiven Drehwochen mit Liam verbrachte. Er lobte Liam als herzlichen und inspirierenden Menschen und sagte The Sun zufolge: "Er war ein Lichtblick und wir widmen ihm die Show. Ich bin froh, dass die Leute diese Seite von ihm sehen und sich so an ihn erinnern werden."

Liam Payne, der 2010 durch die Show "The X Factor" berühmt wurde, blieb auch nach seiner Zeit bei der Band One Direction erfolgreich in der Musikbranche aktiv. In Interviews sprach Liam allerdings immer wieder offen über seinen Kampf mit der Alkoholabhängigkeit. Trotz der vielen persönlichen Herausforderungen, mit denen er zu kämpfen hatte, hielt er stets eine enge und liebevolle Verbindung zu seinem Sohn Bear, den er aus seiner früheren Beziehung mit Cheryl Cole (41) hat. Eine Quelle beschrieb Liam während der Dreharbeiten zu "Building The Band" als in "großartiger Form". Für viele Fans und Weggefährten ist die kommende Serie nicht nur ein musikalisches Gemeinschaftsprojekt, sondern auch die letzte Chance, den Sänger in seinem Element zu erleben.

Anzeige Anzeige

Frederic J. Brown/Afp via Getty Images, John Phillips/Getty Images Collage: AJ McLean und Liam Payne

Anzeige Anzeige

Instagram / cherylofficial Cheryl Cole mit ihrem Sohn Bear Grey Payne

Anzeige Anzeige