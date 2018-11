Na, wer hat KJ Apa (21) hier erkannt? Der Hottie wurde vor allem durch seine Rolle des Archie Andrews in der Erfolgsserie Riverdale bekannt, mit der er jetzt schon seit drei Staffeln vor allem die weiblichen Zuschauer begeistert. Seine Markenzeichen in der Sendung sind seine feuerroten Haare, gestählten Muskeln und sein strahlendes Lächeln. Doch wie sah der Serienstar eigentlich früher aus? Diese Frage beantwortete KJ nun mit einem ulkigen Schnappschuss von sich aus der Kindheit!

Das bezaubernde Throwback-Pic postete der "Riverdale"-Hauptdarsteller via Instagram. Auf dem alten Schulfoto ist eine wesentliche jüngere Version des Schauspielers zu sehen, der damals noch eine dunkle Bubifrisur trug. Sein berühmtes Lächeln beherrschte KJ aber schon damals – nur scheint er zwischendurch eine Spange getragen zu haben, denn in seinen Vorderzähnen klafft eine riesige Lücke! Die Fans kriegen sich bei diesem putzigen Anblick kaum noch ein vor Lachen: "Oh mein Gott, da hat die Pubertät aber noch mal einiges getan! Nein Spaß, wirklich zuckersüß KJ", witzelt ein User in den Kommentaren.

Auch sein Schauspielkollege Dylan Sprouse (26) erlaubte sich bei diesem lustigen Anblick ein Späßchen und scherzte: "Du hättest die Zähne behalten sollen." Diese Empfehlung nahm der humorvolle KJ gleich beim Wort – wenig später veröffentlichte er eine Foto-Collage mit einem aktuellen Pic von sich, das er aber mit dem alten Kindergrinsen versah! "Hey, du hattest Recht, Dylan", betitelte der 21-Jährige das witzige Bild, das bereits über eine Million Likes kassierte.

Instagram / kjapa Schauspieler KJ Apa

Anzeige

Andrew Toth/Getty Images for New York Comic Con "Riverdale"-Star KJ Apa

Anzeige

Cindy Ord/Getty Images for Harper's Bazaar Schauspieler Dylan Sprouse

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de