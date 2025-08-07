Dieser "Riverdale"-Star wird in neuem Biopic zur Filmlegende

Hollywood-Fans dürfen sich auf ein spektakuläres Biopic freuen: KJ Apa (28), bekannt aus der Erfolgsserie Riverdale, wird in die Rolle der Filmlegende James Stewart schlüpfen. Das Projekt trägt den Titel "Jimmy" und wird sowohl James' herausragende Karriere als auch sein beeindruckendes Leben als Kriegsheld im Zweiten Weltkrieg beleuchten. Die Dreharbeiten starten am 1. September in West Cork, Irland. Zusätzlich zur aufregenden Hauptbesetzung wurden auch Jason Alexander (65) als Produzent Louis B. Mayer und Sarah Drew (44) als Stewarts Ehefrau Gloria angekündigt. Kinofans können sich darauf freuen, den Film ab November 2026 auf der großen Leinwand zu erleben.

James Stewart, berühmt durch Klassiker wie "Ist das Leben nicht schön?" und "Vertigo", war nicht nur ein gefeierter Schauspieler, sondern auch ein Vorbild als Soldat und Kampfpilot. Dieses außergewöhnliche Leben wird nun von Regisseur Aaron Burns unter Beteiligung von Stewarts Tochter Kelly Stewart-Harcourt verfilmt, die als ausführende Produzentin darauf achtet, dass das Porträt ihres Vaters historisch präzise bleibt. KJ äußerte sich gegenüber Variety begeistert über die Rolle: "Ich fühle mich geehrt, seine Geschichte erzählen zu dürfen." Besonders die frühere Lebensphase des Stars soll in Irland mit großer Authentizität eingefangen werden.

Für KJ, der durch seine Rolle als Archie Andrews in "Riverdale" internationale Bekanntheit erlangte, markiert dieses Projekt einen bedeutenden Schritt in seiner Karriere. Abseits des Rampenlichts hat der 28-Jährige immer wieder seine Leidenschaft für anspruchsvolle Rollen gezeigt. Privat führt der Schauspieler ein eher zurückgezogenes Leben, abseits des Trubels seiner beruflichen Verpflichtungen. Fans sind gespannt, wie er James Stewart, eine Ikone des klassischen Kinos, auf der Leinwand verkörpern wird – und mit "Jimmy" könnte er seinen Platz in Hollywoods Riege der großen Talente endgültig festigen.

Getty Images KJ Apa, Schauspieler

IMAGO / ABACAPRESS KJ Apa, März 2024

Instagram / camimendes Cole Sprouse, KJ Apa, Camila Mendes und Lili Reinhart im Juni 2023