Nach vier Jahren: KJ Apa und Clara Berry sind getrennt!

Ihre Liebe war nicht für die Ewigkeit bestimmt: KJ Apa (26) und seine Partnerin Clara Berry haben sich getrennt! Das gibt das Model jetzt auf TikTok bekannt. Auf die Frage eines Fans, ob sie noch mit dem Vater ihres Sohnes Sasha zusammen sei, antwortet Clara direkt: "Nein." Zudem erklärt sie: "Ich denke, es ist besser, wenn Eltern, die getrennt sind, glücklich sind und die beste Version ihrer selbst sein können, als wenn sie in einer Situation zusammenbleiben, in der es nicht funktioniert."

Auch wenn Clara betont, dass ihre Trennung "gut läuft", gibt sie ebenfalls zu, dass es Probleme in Bezug auf das Sorgerecht ihres Sohnes gab. "Ich bin 50 Prozent der Zeit nicht bei meinem Sohn und kenne daher 50 Prozent seines Lebens nicht. Das ist etwas, das schwer zu akzeptieren ist", betont die 30-Jährige. Söhnchen Sasha komme laut Clara aber gut mit der Trennung seiner Eltern zurecht. Weitere Kommentare zu ihrem Liebes-Aus wolle die Beauty in Zukunft nicht abgeben. KJ selbst hüllt sich bis dato in Schweigen.

Vor vier Jahren wurden der Schauspieler und Clara erstmals in Verbindung gebracht, kurz darauf machten sie ihre Beziehung offiziell. Sohnemann Sasha erblickte schließlich im September 2021 das Licht der Welt. Trotz Spekulationen gingen KJ und Clara aber nie den nächsten Schritt in ihrer Beziehung. "Ich glaube nicht, dass wir der Liebe ein Etikett aufdrücken müssen, aber will ich heiraten? Ja", hatte der Riverdale-Star einst gegenüber TMZ klargestellt, nachdem Fans vermuteten, dass er seiner Freundin das Jawort gegeben hatte.

Anzeige

Instagram / clara.berry KJ Apa und Clara Berry im April 2022

Anzeige

Instagram / kjapa KJ Apa und Clara Berry mit ihrem Sohn Sasha Vai Keneti Apa

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de