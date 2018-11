Liebes-Aus beim Schweden-Traumpaar! Björn Graf Bernadotte (43) ist der Großcousin von König Carl Gustaf von Schweden (72). Während seiner Studienzeit lernt der Sohn von Lennart Bernadotte die Bürgerliche Sandra Angerer (41) kennen und lieben. 2009 gibt das Paar sich in der Schlosskirche der Insel Mainau in Baden-Württemberg das Jawort – auch Königin Silvia von Schweden (74) und Prinzessin Victoria (41) gehörten zu den Gästen. Gut neun Jahre später lässt sich das Paar jetzt allerdings scheiden.

Die Trennung von Björn und Sandra Gräfin Bernadotte gab die Betriebsgesellschaft der Insel Mainau am Dienstag in einer offiziellen Pressemitteilung bekannt. Der Adlige ist der Geschäftsführer des Unternehmens. An ihrer beruflichen Zusammenarbeit soll sich dennoch nichts ändern. "Er ist Geschäftsführer der Mainau GmbH und u.a. geschäftsführendes Mitglied des Stiftungsvorstandes der Lennart-Bernadotte-Stiftung. Sandra Gräfin Bernadotte ist weiterhin geschäftsführende Vorsitzende des Vereins Gärtnern für Alle e.V. mit Sitz auf der Insel Mainau", lautete die Erklärung.

Björns Vater ist Unternehmensgründer Lennart Graf Bernadotte: Er wirkte maßgeblich an der Umgestaltung der Insel Mainau zu einem Blumenparadies mit und machte sie zu einer beliebten Touristenattraktion.

Utrecht, Robin / ActionPress Königin Silvia von Schweden, Björn Graf Bernadotte und Sandra Gräfin Bernadotte

Royal Press Europe / ActionPress Sandra Gräfin Bernadotte und Björn Graf Bernadotte bei ihrer Hochzeit 2009

Utrecht, Robin / ActionPress Sandra Gräfin Bernadotte und Björn Graf Bernadotte 2017

