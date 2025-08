Prinzessin Annes Sohn Peter verkündet seine Verlobung

Vor vier Jahren ließ Peter Phillips (47) sich scheiden. Nun geht der Sohn von Prinzessin Anne (74) erneut den Bund der Ehe ein. "Herr Peter Phillips, Sohn Ihrer Königlichen Hoheit, der Princess Royal, und Captain Mark Phillips, und Frau Harriet Sperling, Tochter des verstorbenen Herrn Rupert Sanders (54) und Frau Mary Sanders aus Gloucestershire, haben heute ihre offizielle Verlobung bestätigt", heißt es in einem Statement, das Hello! vorliegt. Dazu gibt es auch die offiziellen Verlobungsfotos, auf denen ein feiner, aber eleganter Ring an Harriets Finger funkelt. Ein offizielles Datum für die Hochzeit gibt es noch nicht. Sowohl die Familie der Braut als auch die Königsfamilie sollen bereits über die Neuigkeiten informiert worden sein. Die Freude im Palast sei groß.

Mit seiner Harriet ist Peter mittlerweile rund ein Jahr zusammen. Ihre Beziehung war erst nur Spekulation, doch die beiden zeigten sich bereits im Juni der Öffentlichkeit, sodass es keinen Zweifel mehr gab. Unter anderem turtelten die beiden ganz verliebt beim diesjährigen Ascot-Pferderennen. Peter und seine Harriet erschienen in aufeinander abgestimmten Looks mit rosafarbenen Accessoires. Auf der Tribüne ließen sie sich Champagner schmecken und konnten dabei kaum die Finger voneinander lassen. Wie sie sich kennenlernten, ist nicht genau bekannt. Harriet ist Krankenschwester und freiberufliche Schriftstellerin und hat daher wohl eher weniger Berührungspunkte mit den Royals.

Mit in die neue Ehe wird Peter seine beiden Töchter Savannah und Isla bringen. Diese stammen aus der Beziehung zu seiner Ex-Frau Autumn Kelly. Die beiden gaben sich 2008 das Jawort, gingen aber 2020 getrennte Wege. Ein Jahr später wurde die Scheidung eingereicht. Danach führte der 47-Jährige eine langjährige Beziehung mit Lindsay Wallace. Diese zerbrach allerdings im vergangenen Jahr. Auch hier wurde zunächst nur spekuliert, aber im April 2024 bestätigte der Palast die Trennung. Details gab es nicht, aber ein Insider glaubte, die Gründe zu kennen. "Sie waren Freunde, bevor ihre Beziehung aufblühte. Aber Peter und Lindsay sind getrennte Wege gegangen, als die Beziehung einfach ihren Lauf nahm", erklärte die Quelle gegenüber The Sun.

ActionPress / James Whatling Harriet Sperling und Peter Phillips beim Royal Ascot 2024

Mirrorpix / MEGA Harriet Sperling und Peter Phillips in Wimbledon, Juli 2024

Getty Images Harriet Sperling und Peter Phillips im Juni 2025