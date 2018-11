Tolle Neuigkeiten für alle Krimifans! Zwölf Jahre ist es jetzt schon her, dass der schaurige Filmklassiker "Das Parfum – Die Geschichte eines Mörders", der auf dem gleichnamigen Roman von Patrick Süskind beruht, über die deutschen Kinoleinwände lief. Der Streifen mit Alan Rickman (✝69), Dustin Hoffman (81) und Ben Whishaw (38) in den Hauptrollen erzählt die Geschichte um den Serienmörder Jean-Baptiste Grenouille, der im Jahr 1700 junge Frauen umbringt, um aus ihrem Duft das perfekte Parfüm herzustellen. Diese schaurige Story wird nun neu aufgerollt – und zwar als Serie!

Der deutsche Sender ZDF will nun eine Geschichte in Anlehnung an den Erfolgsfilm herausbringen, wie jetzt bekannt gegeben wurde – aber im Gegensatz zu der Vorlage wird die sechsteilige Sendung "Parfum" in der modernen Gegenwart spielen. Die Krimishow wird nichts für schwache Nerven sein: Es kommt wieder zu einer Reihe von verstörenden und schockierenden Morden an jungen Frauen und die vermeintlichen Mörder sollen dabei von Süskinds Roman inspiriert worden sein.

Diesen schrecklichen Verbrechen wird sich neben der deutschen Schauspielerin Friederike Becht auch Krimiexperte und Tatort-Star Wotan Wilke Möhring (51) annehmen, der einen Staatsanwalt verkörpern wird. "Frau Ella"-Darsteller August Diehl (42) konnte ebenfalls eine Rolle als Parfümeur ergattern. Wer jetzt Lust auf die Serie bekommen hat, wird sich aber noch etwas gedulden müssen – "Parfum" wird erst 2019 im ZDF ausgestrahlt.

