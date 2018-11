Als Darsteller in der Kriminalreihe Tatort hat Wotan Wilke Möhring (51) schon so Einiges erlebt! Für seine Rolle als Kommissar Thorsten Falke muss er sich regelmäßig in die unterschiedlichsten Mordfälle einfühlen. Doch wie verhält sich der beliebte Schauspieler, wenn er abseits der Kameras und im wahren Leben Augenzeuge eines Verbrechens wird? Tatsächlich wurde der deutsche Kinostar als Teenager mit dieser Erfahrung konfrontiert!

In einem Spiegel-Interview erklärt Wotan, dass er in seinem Leben schon oft in die Rolle des Opfers geriet. "In meinen wilden Jahren, da war ich um die 18, hat mir mal einer von hinten ein Messer durch die Jacke gestochen, später hielt mir jemand eine Knarre an den Kopf, als ich auf dem Fahrrad saß." Bei diesen traumatischen Erlebnissen sollte es jedoch nicht bleiben. In den kommenden Jahren folgten zu Wotans Bedauern noch gewalttätigere Ereignisse. "Ich habe auch schon echte Tote gesehen, war dabei, als jemand erschlagen wurde, und auch bei einer Massenschlägerei", berichtet der Filmstar über seine furchtbaren Erfahrungen.

Mit dem Thema Tod musste sich Wotan aber auch als Erwachsener auseinandersetzen. Besonders schlimm war dabei der Verlust eines wichtigen Familienmitglieds: "Wenn da dein Vater liegt und das Blut kommt, und du weißt, er kann dich schon nicht mehr sehen – das ist eine im wahrsten Sinne gewaltige Erfahrung. Ich habe lange gebraucht, um das als Sohn anzunehmen." 2004 verstarb der Vater des "Tatort"-Kommissars bei einem tragischen Verkehrsunfall in seinen Armen, was den Schauspieler bis heute sehr belastet.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Ralf Succo/WENN.com Wotan Wilke Möhring bei der Premiere zu Seitenwechsel

ActionPress Wotan Wilke Moehring auf der Filmpremiere von "25km/h"

Future Image/Actionpress Wotan Wilke Möhring bei der Aufzeichnung der "NDR Talk Show"



