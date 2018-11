Aller guten Dinge sind drei? Nicht immer! Im März 2017 brachte Amazon die erste Staffel der deutschen Thriller-Serie "You Are Wanted" heraus. Und das mit großem Erfolg. Die Macher veröffentlichten bereits ein halbes Jahr später die zweite Staffel. Dann blieb es lange still um die Produktion. Jetzt meldet sich Amazon – jedoch mit schlechten Neuigkeiten für Fans der Serie mit Matthias Schweighöfer (37): Es wird keine Fortsetzung geben!

Der Streamingdienst des Online-Versandriesen war zwar höchst zufrieden mit der deutschen Produktion – immerhin sei "You Are Wanted" im Jahr 2017 auf Prime Video die meistgesehene Serie in Deutschland gewesen, wie dwdl berichtet. Dennoch werde es keine dritte Staffel des Formats mit Matthias Schweighöfer geben. "Mit der ersten in Deutschland produzierten Prime Originals Serie hat Matthias Schweighöfer Neuland betreten, neue Seiten von sich gezeigt", sagte Christoph Schneider, Chef von Amazon Prime Video. Doch warum wird trotz des beachtlichen Erfolgs auf eine Fortsetzung der Thrillerserie verzichtet? Laut Schneider liege das an Schweighöfer: Der 37-Jährige wolle sich zunächst auf die große Leinwand konzentrieren. Es stünden andere große und wichtige Projekte an, deswegen ließe sich eine dritte Staffel nicht umsetzen.

Kein Wunder! Schließlich übernahm Matthias Schweighöfer in "You Are Wanted" nicht nur die Hauptrolle, sondern war gleichzeitig auch als Showrunner und Regisseur der Serie tätig.

WENN Der Cast von "You Are Wanted" bei der Weltpremiere 2017

Anzeige

Action Press / Coldrey,James Matthias Schweighöfer bei der "You Are Wanted"-Premiere in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de