So stehen Matthias und Ruby O. Fee zum Titel "Glamour-Paar"

Matthias Schweighöfer (44) und Ruby O. Fee (29) haben sich zu ihrer oft verliehenen Bezeichnung als "Glamour-Paar" geäußert. In einem Interview mit dem Playboy erklärte Matthias, dass sie sich selbst nicht so wahrnehmen. "Ich glaube, wir sind einfach ein Paar, das viel unterwegs ist und sich für sehr unterschiedliche Bereiche interessiert", so der Schauspieler. Trotz der Aufmerksamkeit, die sie als prominentes Paar auf sich ziehen, lieben sie es, auch die einfachen Dinge im Leben zu genießen. Eine ihrer liebsten Aktivitäten: gemeinsam mit dem Auto unterwegs sein, irgendwo anhalten, Pommes essen und den Moment genießen.

Das Paar, das mittlerweile seit mehreren Jahren zusammen ist, wird häufig bei Events zusammen fotografiert, was zu ihrem Image beiträgt. Doch Ruby und Matthias legen Wert darauf, dass dies nicht alles ist, was sie ausmacht. Neben den großen Momenten im Rampenlicht genießen die beiden die kleinen Dinge im Leben und suchen bewusst nach Momenten der Normalität. Dieses Gleichgewicht zwischen ihrem Berufsleben und privaten Rückzugsorten bietet ihnen die Möglichkeit, ihre Beziehung fernab des Glamours zu festigen.

Matthias und Ruby scheinen sich in ihrer Beziehung perfekt zu ergänzen, wie sie in der Vergangenheit betont haben. Beide teilen eine Leidenschaft für das Reisen und die Kunst, wissen jedoch auch die Ruhe zu Hause zu schätzen. Trotz ihrer Prominenz und teilweise unterschiedlichen Karrieren nehmen sie sich immer wieder Zeit füreinander, um ihre gemeinsamen Interessen zu pflegen. Genau dieser Mix aus Glamour und Bodenständigkeit scheint das Erfolgsgeheimnis ihrer harmonischen Beziehung zu sein.

Getty Images Matthias Schweighöfer and Ruby O. Fee, Mai 2024

Instagram / rubyofee Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee, Januar 2025

Instagram / matthiasschweighoefer Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee im August 2024