Matthias Schweighöfer erreicht 18,2 Mio. Abrufe mit "Brick"

Matthias Schweighöfer (44) und Ruby O. Fee (29) feiern mit ihrem neuen Mystery-Thriller "Brick" einen bemerkenswerten Erfolg auf Netflix. Der Film, der seit dem 10. Juli 2025 verfügbar ist, stieg innerhalb von nur 24 Stunden an die Spitze der Netflix-Charts und zog weltweit 18,2 Millionen Zuschauer in seinen Bann, berichtete Quotenmeter. In dem düsteren Sci-Fi-Streifen spielen Matthias und Ruby ein Paar, das nach einem traumatischen Erlebnis mit schweren Beziehungsproblemen kämpft. Die Situation spitzt sich zu, als eine mysteriöse schwarze Mauer sie und zwei weitere Betroffene in ihren Wohnungen einschließt.

Trotz des kommerziellen Erfolgs bleibt der Film unter Kritikern und Zuschauern nicht unumstritten. Auf Rotten Tomatoes schneidet der Thriller mit lediglich 29 % aus den ersten Pressebewertungen schlecht ab. Kritiker monieren vor allem die Umsetzung der vielversprechenden Idee und die aus ihrer Sicht übertriebenen Elemente des Films. Auch in den sozialen Medien polarisiert das Werk: Während einige daran Gefallen finden, bezeichnen andere "Brick" als langweilig und enttäuschend. Regisseur Philip Koch (42), der auch für das Drehbuch verantwortlich war, scheint mit dem Film dennoch einen Nerv beim Netflix-Publikum getroffen zu haben, gemessen an der großen Aufrufzahl.

Die Zusammenarbeit von Matthias und Ruby in "Brick" dürfte für die beiden einen ganz besonderen Stellenwert haben. Schon in der Vergangenheit betonte Matthias in Interviews, wie wichtig ihm Teamarbeit und kreative Projekte sind. Die beiden Schauspieler, die seit mehreren Jahren auch privat ein Paar sind, zeigen sich regelmäßig gemeinsam auf roten Teppichen und begeistern mit ihrer offenen und authentischen Art. Ihr Auftritt in "Brick" bietet eine zusätzliche Facette ihrer Verbundenheit, da sie ihre Chemie nun auch auf der Leinwand für die Zuschauer erlebbar machen.

Getty Images Matthias Schweighöfer and Ruby O. Fee, Mai 2024

Getty Images Matthias Schweighöfer im Juli 2025

Getty Images Matthias Schweighöfer and Ruby O. Fee, Schauspieler