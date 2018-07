Tschüss Deutschland und hallo Hollywood? Erst vor Kurzem reiste Matthias Schweighöfer (37) mit zwanzig Teamkollegen nach Hollywood. Dort feierte der international bekannte Schauspieler die Premiere der zweiten Staffel seiner Cyber-Crime-Serie "You Are Wanted". Persönlich soll Schweighöfer sehr gern nach Los Angeles in den Urlaub fahren. Gelegentlich denke er sogar darüber nach, irgendwann mal in die Stadt der Engel zu ziehen und dort zu arbeiten.

"Ich würde gern, aber ich muss hier nicht arbeiten. Wenn Hollywood mich nicht will, bricht keine Welt zusammen", erklärte der 37-Jährige in einem Interview mit Spiegel Online. Trotzdem würde Matthias nicht 'Nein' sagen, wenn er die Möglichkeit hätte, nach West Hollywood zu ziehen. Selbst, wenn er dann alle sieben oder acht Monate pendeln müsste. Deshalb überlege der Berliner, sich dort einfach ein Haus zu kaufen. "Dann wäre ich gezwungen, mal ein, zwei Jahre hier zu leben – könnte ich das überhaupt? Das würde ich gern herausfinden."

Zumindest wäre er nicht der Einzige, der sich für eine Unterkunft im Ausland entscheidet. Seit 1993 wohnt auch Model Heidi Klum (45) gemeinsam mit ihrer Familie in Los Angeles. Auch Kultmoderator Thomas Gottschalk (68) suchte in den 90er Jahren das Weite. Allerdings nutzt er seine Unterkunft in Malibu nur noch als Zweitwohnsitz. Eventuell wäre dies ja auch eine Möglichkeit für den "Vaterfreuden"-Darsteller, um einfach mal abzuschalten.

Phillip Faraone/Getty Images Der Cast: Alexandra Maria Lara, Matthias Schweighöfer, Jessica Schwarz und Michael Landes

Matthias Nareyek/Getty Images for Babelsberg Matthias Schweighöfer, Schauspieler und Produzent

WENN Heidi Klum und Thomas Gottschalk

