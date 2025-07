Matthias Schweighöfer und Ruby gewähren Beziehungseinblicke

Matthias Schweighöfer (44) und Ruby O. Fee (29) geben selten Einblick in ihre Beziehung – doch anlässlich ihres neuen gemeinsamen Projekts, des Netflix-Thrillers "Brick", plauderte das Schauspielerpaar nun über seine Dynamik vor der Kamera und im Alltag. Die beiden sind seit sechs Jahren zusammen und spielen im Film ein Ehepaar, dessen Zuhause plötzlich zugemauert wird. "Unterschiedliche Träume haben wir nicht", betonte Matthias im Bild-Interview und erklärte, dass er und Ruby immer gut aufeinander abgestimmt seien. Auch ihr Arbeitsrhythmus scheint harmonisch: Ruby schwärmte, dass Dreharbeiten mit Matthias ein Pluspunkt seien, da sie so nicht zu lange voneinander getrennt seien.

Während des dreimonatigen Drehs in einem dunklen Studio in Prag war Durchhaltevermögen gefragt. Gerade die körperlich fordernden Actionszenen mit Hammer und Bohrer brachten beide Schauspieler an ihre physischen Grenzen. Matthias verriet, dass er Ruby stundenlang zuhören könne, wenn sie über ihre Reisepläne spricht, und dass sie sich jeden Tag aufs Neue füreinander entscheiden. Diese gegenseitige Inspiration sei für sie elementar in ihrer Beziehung. Obwohl die beiden in ihrem Alltag scheinbar wenig Streit kennen, schränkte der Schauspieler lachend ein, dass sie manchmal "extrem diskutieren". Ruby betrachtete das jedoch als "tiefes Kommunizieren", das die Beziehung bereichere.

Schon zuvor bewiesen die beiden am Set, dass Liebe und Arbeit sich verbinden lassen, ohne in Konflikt zu geraten. "Manchmal ist man sich nicht einig, und manchmal macht man viel Quatsch. Die Kunst ist, in beiden Situationen zu wissen, wann man sich zusammenreißt", verriet Matthias zuvor im Interview mit TV DIGITAL. Dabei betonte der 44-Jährige auch, wie wichtig es für sie sei, Beruf und Privatleben voneinander zu trennen: "Die Arbeit bleibt draußen, wenn wir nach Hause kommen." Der Psychothriller erscheint am 10. Juli auf Netflix.

Getty Images Matthias Schweighöfer and Ruby O. Fee, Schauspieler

Getty Images Ruby O. Fee and Matthias Schweighöfer im Juli 2025

Getty Images Matthias Schweighöfer and Ruby O. Fee, Mai 2024