Zoe Kravitz (29) ist ganz oben angekommen – doch es war ein weiter Weg dahin! Aktuell ist die 29-Jährige als erfolgreiche Schauspielerin in Phantastische Tierwesen – Grindelwalds Verbrechen zu sehen. Auch privat hat sie ihr Glück mit Schauspielkollege Karl Glusman gefunden. Doch die Tochter von Rockstar Lenny Kravitz (54) und Lisa Bonet (50) hatte es nicht immer leicht. Insbesondere das Liebesleben ihres Dads habe sie in Jugendjahren stark geprägt, wie sie nun in einem Interview offenbart.

"Ich habe eine wirklich schwierige Phase durchlebt", erzählt Zoe der britischen Elle. "Ich war klein und farbig, umgeben von den großen Mädchen mit ihren Brüsten und blonden Haaren. Mein Vater traf sich damals mit Supermodels, so bin ich mit Adriana Lima aufgewacht. Ich selbst besaß aber keine Schönheit, die mir Halt geben konnte." Nichtsdestotrotz fällt Zoes Fazit, das sie aus dieser Zeit zieht, positiv aus: "Ich bin dankbar dafür, denn so musste ich meine eigene Persönlichkeit entwickeln."

Doch das war nicht alles: Zoe ging in Miami auf eine Privatschule, wo sie sich unter ihren weißen Mitschülerinnen teilweise wie "ein Freak" gefühlt habe. Wie die Schauspielerin im Interview erzählt, wollten die anderen Kinder immer wieder ihre lockigen Haare anfassen. Am liebsten, so Zoe, hätte sie ihr Haar geglättet und die anderen daran erinnert, dass sie "halb Weiß ist".

Getty Images Zoe Kravitz, Schauspielerin

Getty Images Karl Glusman und Zoe Kravitz bei der "Phantastische Tierwesen 2"-Premiere in Paris

FayesVision/WENN.com Zoe Kravitz, Lenny Kravitz und Lisa Bonet in Los Angeles 2016

