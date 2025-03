So stylish begeistert Zoë Kravitz auf der Paris Fashion Week

Zoë Kravitz (36) zog bei der Costes-Party im Rahmen der Paris Fashion Week am Freitagabend alle Blicke auf sich. Das zeigen Fotos, die Daily Mail vorliegen. Die Schauspielerin präsentierte sich in einem stilvollen Ensemble aus schwarzem Satin, bestehend aus einem bauchfreien Top und einem passenden Midirock mit Spitzenbesatz. Kombiniert mit schwarzen Spitzpumps und einem grauen Blazer strahlte sie Eleganz aus. Dezenter Schmuck, darunter eine silberne Kette und mehrere Ringe, sowie eine kleine schwarze Handtasche rundeten ihren Look ab.

Dass Zoë ein Händchen für modische Auftritte hat, zeigte sie kürzlich auch bei der Vanity Fair Oscar Party. Hier trug sie eine lange, schwarze Robe mit einer auffälligen Rückenpartie, die mit strassbesetztem Netzstoff verziert war. Während sich ihr Outfit vorne zurückhaltend präsentierte, ließ der transparente Stoff auf ihrer Rückseite einen raffinierten Einblick zu: Nicht nur ihr nackter Rücken, sondern auch ihr Po kam zum Vorschein!

Privat machen jüngste Schlagzeilen um Zoës Liebesleben ebenfalls von sich reden. Seit der Trennung von ihrem Ex-Verlobten Channing Tatum (44) im Herbst 2024 wird sie immer wieder an der Seite von Noah Centineo (28) gesichtet, was Gerüchte über eine mögliche Romanze ankurbelt. Trotz der Trennung spricht Zoë herzlich über Channing: In einem Elle-Interview äußerte sie sich positiv über ihre gemeinsame Arbeit am Film "Blink Twice" und betonte ihre Wertschätzung für ihn.

