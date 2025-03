Zoë Kravitz unterstützt Ex Channing Tatums neue Beziehung

Nach der Trennung von Zoë Kravitz (36) scheint Channing Tatum (44) bereit, sein Liebesleben neu zu gestalten. Der Schauspieler wurde kürzlich bei einer Pre-Oscars-Party in Los Angeles an der Seite des Models Inka Williams gesichtet. Ein Insider verriet, dass Channing "sehr begeistert" von der neuen Beziehung sei und derzeit viel Spaß mit Inka habe, berichtete Life & Style. Das Paar soll sich erst kürzlich kennengelernt haben. Zoë, mit der Channing zuvor verlobt war, soll ihrem ehemaligen Partner nur das Beste wünschen und sei glücklich, dass er nach vorne blickt.

Auch Zoë selbst sorgt für Schlagzeilen: Sie wurde im März in Begleitung von Noah Centineo (28) gesehen. Die beiden Schauspieler verbringen Berichten zufolge viel Zeit miteinander, ohne ihre Verbindung jedoch offiziell zu definieren. Zwischen Zoë und Channing, die zuletzt zusammen an dem Film "Blink Twice" arbeiteten, scheint es also keinen Groll zu geben. Auch in einem Interview mit Elle zeigte sich Zoë respektvoll gegenüber ihrem Ex und lobte seine schauspielerische Leistung. "Ich bin dankbar für die gemeinsame Erfahrung", äußerte sie sich gegenüber dem Magazin und betonte, dass sie weiterhin Bewunderung für ihn empfinde.

Channing und Zoë trennten sich laut Berichten einvernehmlich, da sie sich in unterschiedlichen Lebensphasen befanden. Während Channing seinen Lebensmittelpunkt wegen seiner Tochter überwiegend in Los Angeles hat, bevorzugt Zoë ein Leben in New York City. Vor ihrer Romanze hatten die beiden eine enge berufliche Beziehung, geprägt von gemeinsamen Filmprojekten und der Leidenschaft für Kunst. Diese Verbindung scheint auch nach der Trennung bestehen zu bleiben: Berichten zufolge arbeiten sie trotz allem gemeinsam an einem neuen Film.

