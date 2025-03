Zoë Kravitz und Noah Centineo lassen sich Zeit mit Labels

Zoë Kravitz (36) und Noah Centineo (28) sorgen derzeit für Schlagzeilen in Hollywood. Wie ein Insider OK! verriet, verbringen die beiden Schauspieler viel Zeit miteinander, obwohl sie ihrer Beziehung bisher keinen offiziellen Titel gegeben haben. Die Gerüchte um die beiden wurden erstmals Anfang März befeuert, als sie gemeinsam auf Partys sowie vor einem Restaurant in Los Angeles gesichtet wurden. Offiziell haben weder Zoë noch Noah bisher bestätigt, ob zwischen ihnen mehr läuft als nur Freundschaft. Freunde und Vertraute scheinen jedoch zu glauben, dass sich ihre Verbindung in eine gewisse Richtung entwickelt.

Zoë, die erst seit wenigen Monaten Single ist, scheint sich also auf neue Wege zu konzentrieren. Ihre dreijährige Beziehung zu Channing Tatum (44), die im Oktober 2024 offiziell endete, soll laut Insidern freundschaftlich auseinandergegangen sein. "Es gibt kein böses Blut zwischen ihnen", so eine Quelle gegenüber OK!. Tatsächlich soll sie sehr unterstützend sein, was die neuen Projekte und die neue Beziehung ihres Ex-Verlobten betrifft. Channing wurde kürzlich mit der Schauspielerin Inka Williams gesehen, mit der er laut Berichten "sehr glücklich" sein soll. Zoë lässt sich mit der Verbindung zu Noah offenbar mehr Zeit.

Die Schauspielerin blickt offensichtlich nach vorne, sowohl in ihrem beruflichen als auch privaten Leben. Rückblickend scheint sie aber dankbar für ihre Zeit mit Channing zu sein, wie sie in Interviews oft betonte. Ihre Verbindung zu Noah bleibt zwar vorerst ohne Titel, aber der kommt vielleicht bald. Für Noah, der vor allem durch seine Rolle in "To All the Boys I’ve Loved Before" bekannt wurde, wäre die Schauspielerin aber sicher eine interessante Partnerin – nicht zuletzt, weil beide für ihre bodenständige und zugleich kreative Art in Hollywood geschätzt werden. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Dynamik zwischen den beiden entwickeln wird, doch feststeht: Beide Schauspieler haben auch ohne Label aktuell viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen.

Getty Images Channing Tatum und Zoë Kravitz im August 2024 in London

Getty Images Zoë Kravitz, Schauspielerin

