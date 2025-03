Zoë Kravitz und Noah Centineo sind wieder zusammen unterwegs

Daten sich Zoë Kravitz (36) und Noah Centineo (28)? Die Schauspieler wurden am Dienstagabend gemeinsam im West Village, einem Szeneviertel von New York City, gesichtet. Das zeigen Fotos, die unter anderem Just Jared vorliegen. Begleitet wurden sie von Cristin Milioti (39), die in derselben "Batman"-Universum-Reihe wie Zoë mitwirkt, sowie Schauspieler Michael Gandolfini. Bereits in den vergangenen Wochen wurden Zoë und Noah mehrfach zusammen gesehen – weswegen die beiden Singles aktuell als heißes neues Hollywood-Pärchen gehandelt werden.

Die gemeinsamen Auftritte kommen nur wenige Monate, nachdem Zoës Trennung von Channing Tatum (44) publik wurde. Im Oktober 2024 kamen die Gerüchte um ein Liebes-Aus erstmals auf. Zoë und Channing galten lange als Traumpaar Hollywoods und planten sogar bereits ihre Hochzeit, doch nun scheint sie einen Neuanfang zu wagen. Während der Magic Mike-Star inzwischen wieder frisch verliebt ist, verbringt die Tochter von Lenny Kravitz (60) ihre Zeit seit einigen Wochen mit Noah.

Ob Zoë und Noah tatsächlich ein Paar sind oder nur freundschaftlich Zeit miteinander verbringen, bleibt vorerst unklar. Ein Insider ist sich jedoch sicher, dass die beiden die Dinge langsam angehen wollen. "Sie und Noah haben sich noch nicht festgelegt, aber sie verbringen sehr viel Zeit miteinander", schilderte die Quelle kürzlich gegenüber dem OK! Magazine. Über Noahs bisherige Dating-Historie ist wenig bekannt. Bis 2020 hatte er das Instagram-Model Alexis Ren (28) gedatet, seitdem wurde er mit verschiedenen Frauen gesichtet, unter anderem Schauspielerin Kiernan Shipka (25).

Getty Images Channing Tatum und Zoë Kravitz im August 2024 in London

Getty Images Noah Centineo, Februar 2025

