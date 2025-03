Zoë Kravitz hält Ex Channing und neue Freundin auf Abstand

Vergangenen Montag drehte sich in Hollywood alles um die Oscars. Neben der eigentlichen Verleihung gab es in der ganzen Stadt Partys mit hochkarätigen Gästen. Auch die Creative Artists Agency lud ein und unter anderem stand Zoë Kravitz (36) auf der Gästeliste – ebenso wie ihr Ex-Verlobter Channing Tatum (44). Berichten von The Sun zufolge erschien der Schauspieler als Erstes an dem exklusiven Klub und brachte auch gleich seine neue Freundin Inka Williams mit. Eine vermutlich eher unangenehme Situation für Zoë. Allerdings verrät ein Augenzeuge, dass die Tochter von Rockstar Lenny Kravitz (60) ihrem Verflossenen eher aus dem Weg ging und "für sich blieb". "Die Leute bemerkten, dass Zoë auch in der Mitte des Raumes war, aber sie stand mit dem Rücken zu ihnen und hielt Abstand", meint der Insider.

Channing und Inka sollen den Abend in einer hinteren Ecke mit ihren Freunden genossen, aber auch auf der Tanzfläche ausgelassen gefeiert haben. "Sie zogen es vor, den größten Teil des Abends in einer Kabine im hinteren Bereich mit einer anderen Freundin zu verbringen, Channing und Inka sahen sehr vertraut aus und er hatte seine Hand auf ihrem Knie", erzählt die Quelle weiter. Auch sei deutlich zu sehen gewesen, dass der Magic Mike-Darsteller sich die ganze Zeit vor seine Partnerin stellte: "Er schien sie sehr zu beschützen und sie feierten im Hauptraum des Klubs mit einem DJ und einer Tanzfläche."

Bis zum Oktober 2024 galten Zoë und Channing als eines der Traumpaare Hollywoods. Entsprechend überraschend kam die Auflösung ihrer Verlobung. Böses Blut soll es zwischen den beiden aber nicht geben. Insider verrieten lediglich, dass das Liebes-Aus auf die vollen Terminkalender der Hollywoodstars zurückzuführen sei – sie sollen sich voneinander entfernt haben. Zu den Gründen ihrer Trennung äußerten sich weder Zoë noch Channing. Im Interview mit Elle vergangenen Februar fand die 36-Jährige aber nur herzliche Worte für ihren Ex: "Ich liebe das, was wir zusammen geschaffen haben, und ich habe immer noch große Zuneigung für ihn."

Getty Images Channing Tatum, Schauspieler

Getty Images Zoë Kravitz bei der Vanity Fair Oscar Party in Beverly Hills

