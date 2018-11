Große Trauer um P. Diddys (49) ehemalige Lebensgefährtin Kim Porter! Bis Ende der Nullerjahre waren das Model und der Musikmogul ein Paar, sie bekamen drei Kinder miteinander: D'Lila Star, Jessie James und Christian Casey. Am 15. November wurde die ehemalige Partnerin des Rappers in ihrem Zuhause in Toluca Lake, Los Angeles, tot aufgefunden. Promiflash fasst zusammen: Das war die Frau, die viele Jahre an der Seite von P. Diddy verbrachte!

Kim Porter wurde im am 16. Dezember 1971 in Columbus, Georgia, geboren. Ende der 80er Jahre zog sie nach ihrem Highschool-Abschluss ins rund 700 Kilometer entfernte Atlanta. Ihr erstes Kind Quincy Brown (27) brachte die Beauty im Jahr 1991 auf die Welt. Als dieses drei Jahre alt war, begann Kim, P. Diddy zu daten. 1998 bekam sie mit dem Rap-Star schließlich einen Sohn, 2006 folgte die Geburt ihrer Zwillingsmädchen. Doch die Beziehung zu P. Diddy durchlief viele Höhen und Tiefen – immer wieder trennte sich das Paar. Nach ihrem endgültigen Liebesaus vor rund acht Jahren blieben die beiden jedoch Freunde.

Neben dem Leben als Vierfach-Mutter baute sich Kim über die Jahre auch eine Karriere als erfolgreiches Model auf. Gleichzeitig war sie immer wieder als Schauspielerin in TV-Produktionen wie "Single Ladies", "The Brothers" und "Wicked Wicked Games" zu sehen.

Getty Images Kim Porter (m.) mit ihren Kindern D'Lila Star und Jessie James

Getty Images Kim Porter im Jahr 2012

Getty Images Kim Porter und P. Diddy mit ihren Kindern im Jahr 2007

