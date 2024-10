Mitten im Skandal: P. Diddys Töchter feiern Homecoming-Ball

D'Lila und Jessie Combs (17), die Töchter von Sean "Diddy" Combs (54) und der verstorbenen Kim Porter (✝47), haben mit ihren Brüdern Justin (30), Christian (26) und Quincy (33) auf Fotos für den Homecoming-Ball posiert. Auf ihrem gemeinsamen Instagram-Account teilten die Zwillingsschwestern ihre Vorfreude auf den Schulball und zeigten sich in ihren gewählten Outfits. Begleitet wurden sie dabei auch von einer der engsten Familienfreundinnen, Kimora Lee Simmons (49), die ein paar Schnappschüsse von den Vorbereitungen postete.

In einem Selfie präsentierten D'Lila und Jessie ihr Outfit für den Abend: Beide tragen ein orangefarbenes, langärmeliges und schulterfreies Minikleid. Ihre Haare haben sie zu einem hohen Pferdeschwanz gebunden. Dazu tragen sie eine goldene Clutch und ebenfalls goldene, bis zu den Waden geschnürte Sandalen. Neben dem Selfie machte Kimora noch ein paar andere Bilder: Auf diesen sieht man die Zwillingsschwestern in weißen Bademänteln. Sie legen gerade ihr Make-up auf und richten sich ihre Frisuren her. In ihrem Post schrieben die Zwillinge "Hoco '24". Die beiden genossen sichtbar ihren Abend – trotz der Probleme, mit denen ihr Vater derzeit zu kämpfen hat.

Seine Kinder sowie seine Mutter Janice stehen weiterhin fest zu P. Diddy. Erst kürzlich reisten sie nach New York, um ihn bei der Anhörung zu unterstützen – denn der Sänger beteuert ungebrochen seine Unschuld. Ein Freund der Familie bestätigte erst kürzlich, dass die Familienbande trotzdem stark und in dieser schwierigen Zeit umso wichtiger für Diddy sind. Dieser sei sehr dankbar dafür. Seine Zwillingstöchter D'Lila und Jessie beweisen immer wieder, wie wichtig ihnen ihre Familie ist. Außerdem geben sie regelmäßig Updates zu ihrem Leben und bekunden ihr Interesse an Mode. So posteten sie im Mai Bilder, die sie bei ihrem Schulabschlussball zeigten: Darauf trugen die beiden elegante schwarze Kleider mit funkelnden Verzierungen und posierten selbstbewusst in ihrem Garten.

Instagram / Kimora Lee Simmons D'Lila und Jessie Combs mit Kimora Lee Simmons machen sich für den Homecoming-Ball 2024 zurecht.

Getty Images Kim Porter und P. Diddy mit ihren Töchtern

