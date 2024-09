Orgien und Co.: Tagebuch von P. Diddys Ex (†) aufgetaucht

Es kommen offenbar weitere Details über P. Diddy (54) ans Licht: Am 6. September erschien ein Enthüllungsbuch mit dem Titel "Kim's Lost Words". Laut der Daily Mail enthält das Werk schockierende Informationen aus bisher unbekannten Tagebüchern, die Kim Porter (✝47) vor ihrem Tod auf einem USB-Stick gespeichert und an enge Freunde weitergegeben habe. In ihren Aufzeichnungen berichtet sie von Gewalttaten und Morddrohungen, die sie durch ihren Ex-Freund erlitten habe. Außerdem offenbart Kim wohl verstörende Vorlieben des Rappers – darunter Sex mit männlichen Teenie-Popstars und exzessive Orgien mit anderen Prominenten, ohne jedoch konkrete Namen zu nennen.

Seit März ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen den 54-Jährigen. Derzeit sitzt er im Metropolitan Detention Center (MDC) in Brooklyn in Untersuchungshaft und wartet dort auf den Beginn seines Prozesses. Dem Rapper wird unter anderem Menschenhandel, Erpressung und sexuelle Gewalt vorgeworfen – die Anklagepunkte reichen bis in die Neunzigerjahre zurück. Seine Anwälte stellten bereits mehrere Kautionsanträge, diese waren allerdings vergebens. Der Grund: Laut dem Gericht bestehe Fluchtgefahr, zudem sei er eine "Gefahr für die Gemeinschaft". Medienberichten zufolge startet der Gerichtsprozess frühestens Ende des Jahres.

P. Diddy und Kim führten von 1994 bis 2007 eine On-off-Beziehung. Die beiden haben drei gemeinsame Kinder: Christian (26) sowie die Zwillinge D'Lila und Jessie (17). Trotz der turbulenten Vergangenheit hielt die Schauspielerin bis zu ihrem Tod im Jahr 2018 an ihrem Schweigen fest. Das Model starb damals an den Folgen einer Lungenentzündung. Sie wurde im Evergreen Memorial Park in Columbus, Georgia, beigesetzt.

Getty Images Sean "Diddy" Combs, Rapper

Getty Images Kim Porter und P. Diddy mit ihren Zwillingen D'Lila Star und Jessie James

