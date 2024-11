"Ich vermisse dich jeden Tag": Quincy erinnert an Kim Porter

Quincy Brown (33) gedenkt mit einem emotionalen Post seiner verstorbenen Mutter Kim Porter (✝47) – und sendet dabei einen subtilen Seitenhieb in Richtung seines Vaters, Al B. Sure (56). Am 15. November, Kims sechstem Todestag, teilte der Schauspieler einen Kindheitsmoment auf Instagram. "Hier ist ein seltenes Foto von mir mit meiner Mom und meinem Dad. Ich vermisse dich jeden Tag", betitelte er seinen Beitrag. Das Bild zeigt den kleinen Quincy in einem roten Bobby-Car, während seine Mama, die an einer Lungenentzündung verstarb, lächelnd neben ihm kniet und ihn liebevoll umarmt. Al hingegen ist auf der Aufnahme nicht zu sehen.

Als Quincy drei Jahre alt war, begann Kim eine Beziehung mit P. Diddy (55), der ihn später adoptierte und ihn wie seinen eigenen Sohn großzog. Seit Diddys Verhaftung im September sind die Spannungen zwischen Quincy und seinem biologischen Vater öffentlich geworden. Trotz der schwierigen Gesamtsituation veröffentlichten der Nachwuchsschauspieler und fünf seiner Geschwister im Oktober ein gemeinsames Statement, in dem sie dem Rapper ihre Unterstützung zusicherten. "Die letzten Monate haben unsere Familie erschüttert. Doch wir stehen geschlossen hinter dir und unterstützen dich bei jedem Schritt. Wir halten an der Wahrheit fest, im Wissen, dass sie siegen wird", hieß es in ihrer Erklärung gegenüber People.

Quincy hat immer wieder betont, wie prägend das Verhältnis zu Sean für ihn war. In einem Interview mit People sprach er offen darüber, was er von seinem Ziehvater gelernt hat. "Ich denke, ich war wie ein Schwamm", erklärte der 33-Jährige und bewunderte, wie Diddy unterschiedlichste Herausforderungen meisterte. Besonders eindrucksvoll fand er, dass der ehemalige Musikmogul seine Kinder oft mit auf Tour nahm. "Ich glaube, mein Dad fühlte sich sicherer, wenn wir bei ihm waren. Es war ein Gewinn für ihn und für uns", berichtete Quincy.

Instagram / quincy Quincy Brown und seine Mama Kim Porter

Astrid Stawiarz/Getty Images Sean "Diddy" Combs und Quincy Brown (r.) bei P. Diddys Geburtstagsfeier in New York

