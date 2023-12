P. Diddy widmet verstorbener Ex Kim Porter rührende Zeilen!

Er wird sie nie vergessen! Im November 2018 machten schreckliche Neuigkeiten die Runde: P. Diddys (54) Ex Kim Porter (✝47) ist überraschend gestorben. Grund für ihren plötzlichen Tod soll eine Lungenentzündung gewesen sein. Seitdem vergeht wohl kaum ein Tag, an dem der Rapper nicht an seine frühere Liebe denken muss. Zu ihrem Geburtstag rührt P. Diddy nun mit besonders emotionalen Zeilen seine Fans!

Am 15. Dezember wäre das Model 53 Jahre alt geworden. Zu diesem Anlass veröffentlichte der "I'll Be Missing You"-Interpret einen rührenden Post im Netz. Zu einem früheren Schnappschuss, auf dem der Musiker Kim einen Kuss auf die Wange drückt, schrieb er: "Wir vermissen dich so sehr, Kim. Alles Liebe zum Geburtstag. Ich liebe dich für immer!" Diesen Post versah der 54-Jährige mit einem schwarzen Herz-Emoji.

Neben diesem Verlust muss P. Diddy sich aktuell aber auch mit anderen unschönen News herumschlagen. Dem Rapper wird nämlich Missbrauch und Vergewaltigung vorgeworfen. "In den vergangenen Wochen habe ich schweigend dabei zugeschaut, wie Menschen versuchen, meine öffentliche Person zu ermorden sowie meinen Ruf und mein Vermächtnis zu zerstören. Um es klar zu sagen: Ich habe nichts von dem, was mir angehängt wird, getan. Ich werde für meinen Namen, meine Familie und meine Wahrheit kämpfen", hatte er zuletzt auf Instagram geschrieben.

Getty Images Kim Porter, Model

Getty Images Kim Porter und P. Diddy im November 2004

Getty Images P. Diddy im Juni 2022

