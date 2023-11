Fünfter Todestag: So rührend gedenkt Sohn Kim Porters (†47)

Für ihre Familie ist heute kein leichter Tag. Im November 2018 wurden traurige Nachrichten bekannt: Kim Porter (✝47) ist überraschend an einer Lungenentzündung gestorben. Das Model hinterlässt vier Kinder – der Vater von dreien von ihnen war ihr Ex P. Diddy (54). Bis heute macht ihr Verlust den prominenten Sprösslingen zu schaffen. An ihrem fünften Todestag erinnert nun Kims Sohn King (25) an sie.

In seiner Instagram-Story teilt der 25-Jährige jetzt ein paar Fotos von seiner verstorbenen Mama. Auf einem ist zu sehen, wie Kims Sohn sie ganz fest umarmt, während sie mit einem breiten Lächeln in die Kamera strahlt. "Ich vermisse dich", schreibt der Nachwuchsmusiker und fügt dem emotionalen Post ein Engel-Emoji und ein rotes Herz hinzu. Auf einem weiteren Schnappschuss gibt sich das Mutter-Sohn-Gespann sogar einen liebevollen Kuss auf den Mund.

Erst vor zwei Jahren trennte sich Diddy von einem Andenken an seine Ex-Freundin Kim: Der Rapper verkaufte das Haus, in dem sie verstarb. Wie TMZ berichtete, habe der 54-Jährige rund 6,1 Millionen Euro für das Anwesen in Toluca Lake verlangt.

Getty Images King Combs und P. Diddy im September 2023

Getty Images King Combs und Kim Porter im Februar 2018

Getty Images Kim Porter und P. Diddy im Februar 2004

