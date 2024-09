Diddy und Kim Porters Kinder teilen Statement inmitten Drama

Die Kinder von P. Diddy (54) und Kim Porter (✝47) haben sich in einer gemeinsamen Erklärung auf Instagram gegen die hartnäckigen Gerüchte gewehrt, die ein angebliches Tagebuch ihrer Mutter betreffen. In ihm soll die Verstorbene berichtet haben, dass der Rapper sie unter anderem wohl körperlich missbrauchte. "Die Behauptungen, dass unsere Mutter ein Buch geschrieben hat, sind unwahr. Das hat sie nicht getan", heißt es in dem Statement von Quincy Combs (33), Christian Combs (26) sowie den Zwillingen Jessie James Combs (17) und D’Lila Star Combs (17). Ferner bitten die vier darum, ihre Mutter "in Frieden ruhen zu lassen."

Die Spekulationen kursieren seit dem Tod von Kim im November 2018 und kamen insbesondere nach Diddys jüngster Verhaftung wegen angeblichem Menschenhandel wieder auf. Der Nachwuchs reagiert mit seinem Statement nicht nur auf Kims vermeintliches Buch, sondern auch auf die Verschwörungstheorien über die Todesursache seiner Mutter. In diesen heißt es, dass Diddy etwas mit Kims Ableben zu tun zu habe. "Wir haben so viele verletzende und falsche Gerüchte über die Beziehung unserer Eltern, Kim Porter und Sean Combs sowie den tragischen Tod unserer Mutter gesehen", merken die Kinder an und betonen: "Die Ursache ihres Todes wurde vor langer Zeit eindeutig geklärt. Es gab kein Verbrechen."

Kim und Diddy führten eine langjährige On-off-Beziehung, die von 1994 bis 2007 andauerte. Aus ihr gingen drei gemeinsame Kinder hervor, und Diddy adoptierte auch Kims Sohn Quincy, der aus einer früheren Beziehung stammt. Trotz des Liebes-Aus pflegten der gebürtige US-Amerikaner und seine Ex-Partnerin stets ein freundschaftliches Verhältnis. Auch nach ihrem Tod widmete der Familienvater Kim häufig rührende Posts im Netz, um sie in Ehren zu halten.

Getty Images Kim Porter und P. Diddy im Jahr 2005

Getty Images Kim Porter und P. Diddy, Juni 2006

