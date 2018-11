Chethrin Schulze (26) ist frisch verliebt! In der letzten Staffel Love Island sollte es nicht klappen: Mit Mike Heiter machte die selbst ernannte Barbie den zweiten Platz, kurz darauf trennten sich die beiden. Seitdem traf Amors Pfeil nicht mehr ins Schwarze. Zwar wurden ihr immer wieder mysteriöse Turteleien nachgesagt, bestätigt hat sich davon jedoch nichts. Jetzt lässt Chethrin jedoch die Katze aus dem Sack und verkündet stolz: Ja, sie ist wieder vergeben!

Endlich spricht die hoffnungslose Romantikerin Klartext! Weil es ihre Follower vor lauter Spannung nicht mehr ausgehalten haben, bricht die Blondine nun mit dem Schweigen. "Mein Postfach ist voll damit. Ja. Ich habe einen Freund", verrät Chethrin in ihrer Instagram-Story. Die Identität ihres Liebsten enthüllt sie allerdings noch nicht. Doch ihre Fans sollen nicht traurig sein: "Werdet ihr kennenlernen. Irgendwann. Bald. Wenn ich mich danach fühle."

Ob Chethrin deswegen so schnell wie möglich, am liebsten sogar sofort umziehen will? Um in seiner Nähe zu sein? Die 26-Jährige ist auf der Suche nach einer neuen Bleibe in der Ruhrgebietsmetropole Essen. Aber durch ihren stressigen TV-Alltag habe sie kaum Zeit für Besichtigungen – doch sie verliert nicht den Mut: "Ich werde eine Wohnung finden. Ich will am liebsten noch im Dezember umziehen", redet sie sich selbst gut zu.

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze im November 2018

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, Reality-TV-Darstellerin

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze in der Schweiz, November 2018

