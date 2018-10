Chethrin Schulze (26) macht ernst und ist auf der Suche nach einer neuen Wohnung – allerdings nicht in Berlin! 26 jahrelang nennt die ehemalige Love Island-Kandidatin die Hauptstadt ihr zu Hause, doch nun wird es Zeit für eine Veränderung. Die Blondine verschlägt es in eine ganz andere Ecke Deutschlands – ihren Fans erklärt sie nun, was hinter diesem Tapetenwechseln steckt.

Essen, Dortmund, Bochum oder Köln – das sind die Städte, in denen sich Chethrin vorstellen könnte, ihre Zelte aufzuschlagen. Geboren wurde die Strahlefrau in Berlin und genau das sei der Grund, endlich umzuziehen. "Ich denke, dass manche Menschen es im Blut haben, dass sie einen Tapetenwechseln brauchen und neue Dinge erkunden möchten und ich bin ja so, ich will Neues erleben. Ich könnte mir niemals vorstellen, mein ganzes Leben in nur einer Stadt zu leben", schilderte die 26-Jährige ihre Gefühle in ihrer Instagram-Story.

Lange habe sie überlegt, ob sie diesen Schritt wagen soll – und jetzt ist es tatsächlich so weit. Chethrin ist schon fleißig auf Wohnungssuche und könnte sich keinen besseren Ort für einen Neuanfang vorstellen als Nordrhein-Westfalen.

Instagram / chethrinschulze Chethrin Schulze, Ex-"Love Island"-Kandidatin

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, "Love Island"-Kandidatin 2017

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, Reality-TV-Star

