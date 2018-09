Herrscht bei Chethrin Schulze (26) aktuell Gefühlschaos? Seit Monaten wird dem ehemaligen Love Island-Girl und TV-Single Daniel Völz (33) eine Romanze nachgesagt. Und tatsächlich verstanden sich die Blondine und der amtierende Bachelor bei ihrer gemeinsamen Zeit im Promi Big Brother-Haus auch blendend. Doch danach wollte der Funke einfach nicht so richtig überspringen. Die Berlinerin schien die Hoffnung jedenfalls schon aufgegeben zu haben: Doch mit mysteriösen Social-Media-Worten entfacht sie nun erneut die Turtelgerüchte!

Nur wenige Stunden, nachdem Chethrin behauptete, sie und Daniel würden niemals ein Paar werden, macht sich auf ihrem Instagram-Kanal wieder ein wenig Optimismus breit. "Denn irgendwas an dir macht mir Hoffnung. Ich habe das nicht so oft und hätte gern mehr mit dir gesprochen. Du geisterst mir im Kopf rum. Ich war jetzt über Wochen sehr verschlossen. Doch irgendwie ist alles wieder offen", zitiert die 26-Jährige die deutsche Poetry-Slammerin Julia Engelmann (26). An wen sich diese nachdenklichen Zeilen richten, lässt die TV-Beauty jedoch offen.

Einige von Chethrins Followern werden einfach das Gefühl nicht los, dass die einstige Curvy Supermodel-Kandidatin aktuell an etwas zu knabbern hat. Denn obwohl sie auf Mallorca momentan jede Menge Party macht, scheint sie etwas zu bedrücken. "Ich brauche das gerade für mich – diese Zeit, diesen Spaßfaktor, diese Ablenkung", gibt sie in ihrer Instagram-Story ganz offen zu. Ob Daniel dafür der Grund ist, möchte das Realitysternchen jedoch nicht preisgeben.

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze auf Mallorca

Schürmann, Sascha / ActionPress Chethrin Schulze und Daniel Völz bei "Promi Big Brother"

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze in Cala Ratjada

