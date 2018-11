Er konnte seinen Frieden finden. Noch immer befinden sich die Fans von Jens Büchner (✝49) in Schockstarre: Der Goodbye Deutschland-Star ist am Samstagabend völlig überraschend an den Folgen einer schweren Lungenkrebserkrankung in einer Klinik auf Mallorca verstorben. Und das nur wenige Tage, nachdem er zum zweiten Mal Opa wurde. Am 7. November brachte Jens' Tochter Jenny Sohnemann Carl Jonas zur Welt – seinen Enkel persönlich kennenlernen blieb dem Ballermann-Sänger aber verwehrt.

Wie RTL berichtet, konnte Jens den Familienzuwachs nicht mehr rechtzeitig vor seinem Tod auf der Welt willkommen heißen. Trotzdem soll sich der TV-Star wahnsinnig gefreut haben, zum zweiten Mal Opa geworden zu sein. Eine versöhnlichere Nachricht, als die Geburt des kleinen Mannes hätte es für Jens wohl kaum geben können – dass ihm die Familie alles bedeutete, betonte der Malle-Auswanderer schließlich immer wieder.

Auch Jens' letzte Worte an seine Frau Daniela lassen vermuten, dass der 49-Jährige seine letzte Reise in Frieden angetreten hat. Wie die Blondine selbst am Sonntag erklärte, ließ der Ex-Dschungelcamp-Star die Liebe seines Lebens kurz vor seinem Ableben wissen, wie sehr er die Jahre mit ihr und den gemeinsamen Kindern genossen habe. "Jens’ letzte Worte an mich waren, dass er mich liebt und glücklich war", verriet die 40-Jährige gegenüber BILD.

Instagram/_jenny_______ Jenny und Jens Büchner

Instagram / buechnerjens Jens, Jenna Soraya, Diego Armani und Daniela Büchner

Hauter,Katrin/ActionPress Daniela und Jens Büchner bei der Verleihung des Deutschen Comedypreises 2018

