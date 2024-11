Daniela Büchner sieht ihren Jens (†49) in Sohnemann Diego

Heute ist es sechs Jahre her, dass sich Daniela Büchner (46) für immer von ihrem geliebten Mann Jens Büchner (✝49) verabschieden musste. der Goodbye Deutschland-Star verstarb 2018 an den Folgen einer Krebserkrankung. In ihrem Sohn Diego (8) erkennt sie heutzutage ihren Jens wieder. "Diego ist wie ein Mini-Jens. Komplett fußballverrückt, ein super Spieler noch dazu, Jens wäre so stolz. Und er ist ein kleiner Dickkopf, der alles, was er sich vornimmt, mit vollem Willen durchsetzen will", zählt sie im Interview mit Bild auf und fügt hinzu: "Er ist sehr ehrgeizig. Gerade in ihm erkenne ich Jens so sehr wieder."

Auch wenn Jens vor sechs Jahren verstorben ist, ist sich Danni sicher, dass er weiterhin über seine Familie wacht. "Er war so ein Herzensmensch, wir vermissen ihn jeden Tag, sind aber überzeugt, dass er unseren Weg auf seiner Wolke verfolgt und stolz auf uns ist", betont die ehemalige Dschungelcamp-Bewohnerin. Und seine Liebsten hat er sowieso für immer geprägt. Danni erklärt: "Jens hat bei uns seine Spuren in unseren Herzen und Erinnerungen hinterlassen."

Danni und Jens wurden als Paar durch die TV-Show "Goodbye Deutschland" einem größeren Publikum bekannt. Die beiden wanderten damals gemeinsam auf die Sonneninsel Mallorca aus. 2018 ereilte die Familie dann aber ein schwerer Schicksalsschlag. Jens verstarb am 17. November 2018 im Alter von nur 49 Jahren an den Folgen einer Lungenkrebserkrankung.

Action press / Hauter, Katrin Daniela und Jens Büchner im Oktober 2018

Chris Emil Janßen / ActionPress Jens Büchner im Mai 2018

