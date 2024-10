Danni Büchner ehrt verstorbenen Ehemann Jens am Geburtstag

Am 17. November starb Goodbye Deutschland-Star Jens Büchner (✝49) an den Folgen von Lungenkrebs. Heute wäre er 55 Jahre alt geworden. Seine Witwe Daniela Büchner (46) erinnert in ihrer Instagram-Story an den Partyschlagersänger: Sie teilte unter anderem ein Schwarz-Weiß-Foto, das Jens mit den gemeinsamen Zwillingen Diego Armani und Jenna Soraya bei einem Spaziergang zeigt. "Happy Birthday, Papa", kommentiert die Reality-TV-Darstellerin den niedlichen Schnappschuss. Auch weitere Aufnahmen zeigen Jens mit dem gemeinsamen Nachwuchs. Besonders rührend: Danni veröffentlichte ein Foto, auf dem die Zwillinge mit ihren Händen ein Herz in Richtung Himmel formen.

Auch in der Vox-Doku "Diese Büchners – Familientrubel unter Palmen" kam es kürzlich zu einem rührenden Moment, als Diego gemeinsam mit seinem Idol, dem Fußballspieler Ailton (51) im Bremer Weserstadion kicken durfte. Mama Danni ging die Situation sehr nahe. "Ich freue mich gerade so für Diego, denn sein Vater war auch großer Werder-Fan. Und ich glaube, er wäre heute unglaublich stolz auf Diego. Er fand auch Ailton immer ganz toll", erklärte sie ergriffen.

Dieses Jahr war Danni Kandidatin im Allstars-Dschungelcamp und berichtete dort Mitstreiterin Kader Loth (51) über den Tod von Jens. "Er hatte panische Angst, aber er hatte auch panische Schmerzen. Dementsprechend hat er Medikamente bekommen gegen die Schmerzen und dass sein Körper langsam abbaut", berichtete sie ehrlich von der belastenden Zeit und erinnerte sich dann an Jens' letzten Augenblick zurück: "Ich saß an seinem Bett und dann, um halb sieben – er hat auf den Moment gewartet, in dem ich mit ihm alleine war. Und das war's ..."

Instagram / dannibuechner Jens Büchner mit den Zwillingen Diego Armani und Jenna Soraya

RTL Daniela Büchner im Allstars-Dschungelcamp

