Für Bloggerin Chiara Ferragni (31) hätte 2018 wohl kaum besser laufen können: Im März wurde die Italienerin zum ersten Mal Mama und brachte mit dem kleinen Leone einen gesunden Sohn zur Welt. Und ein halbes Jahr später feierte die Blondine mit ihrem Liebsten Fedez (29) eine romantische Hochzeit auf Sizilien. Grund genug für Chiara, um mit einem emotionalen Post auf das sich dem Ende zuneigende Jahr zurückzuschauen!

Auf Instagram teilte die 31-Jährige mit ihren Fans einen Schnappschuss, der sie auf dem Boden ihres Ankleidezimmers sitzend zeigt. Unter dem Pic fragte Chiara ihre Follower, wofür sie dieses Jahr dankbar seien und erklärte im selben Atemzug, dass ihr 2018 in besonderer Erinnerung bleibe: "Für mich war es das beste und magischste Jahr meines Lebens. Mein kleiner Sohn wurde geboren und ich habe die Liebe meines Lebens geheiratet." In den Kommentaren zeigten sich die User von diesem emotionalen Post beeindruckt und machten der Bloggerin zahlreiche Komplimente. So schrieb beispielsweise eine Nutzerin: "Immer wenn ich Fotos von dir und deiner Familie sehe, macht es mich glücklich."

Doch nicht nur privat läuft es bei der Italienerin so richtig rund. Auch beruflich surft der Webstar mit seinem Unternehmen Chiara Ferragni Collection auf einer Welle des Erfolgs. Chiaras Firma startete ursprünglich als Schuhmarke und weitete schließlich ihr Sortiment wegen der hohe Nachfrage auch auf Klamotten und modische Accessoires aus. Die Kleidungsstücke verkaufen sich mittlerweile so gut, dass Chiara Pop-up Stores in Dubai, New York, Hong Kong, Mailand und Paris eröffnete.

