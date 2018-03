Tadaaaa, die Bloggerwelt ist um einen Nachwuchs-Star reicher. Im Oktober gab Chiara Ferragni (30) selbst im Netz bekannt, dass sie wenige Wochen nach dem Jahreswechsel zum allerersten Mal Mama wird. Den langen Weg bis zur Geburt verkürzte sich die gebürtige Italienerin mit der Kamera. Immer wieder teilte sie wunderschöne Schnappschüsse auf ihrem Instagram-Account, die ihre wachsende Babykugel dokumentieren. Jetzt kann sie die Umstandsmode getrost zurück in den Schrank hängen. Sie und ihr Liebster Fedez (28) sind vor wenigen Stunden zum ersten Mal Eltern geworden.

Wie die italienische Vanity Fair jetzt berichtet, wurde der kleine Fratz in der Nacht von Montag auf Dienstag in einem Krankenhaus in Los Angeles geboren. Eigentlich stand die Ankunft des neuen Erdenbürgers erst viel später im Kalender. Chiaras Nachwuchs kam drei Wochen vor dem errechneten Termin zur Welt.

Schon Wochen vor der Geburt sprach die schöne Blondine offen über das Geschlecht ihres ungeborenen Kindes und gab beiläufig mit Fotos und Ultraschallclips weitere Details wie das Aussehen und den Namen bekannt. Tatsächlich brachte Chiara vor wenigen Stunden einen kleinen Sohn zur Welt, der wohlklingend Leone genannt wurde. Bei dieser Flut an öffentlichen Informationen darf es nur eine Frage der Zeit sein, bis die ersten Bilder der kleinen Familie im Netz kursieren.

Fedez und Chiara Ferragni

Schuhe von Chiara Ferragni, ihrem Freund und ihrem Baby

Erstes Bild von Chiara Ferragnis ungeborenem Baby

