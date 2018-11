Ein Wiedersehen mit Jesse Fischer! Dem aufmerksamen RTL-Zuschauer ist der Stripper bereits durch seinen Nacktauftritt in der Kuppelshow Adam sucht Eva - Promis im Paradies bekannt. Doch schon zuvor tänzelte und blödelte der Tänzer aus Saarbrücken über die Bühne von Das Supertalent, konnte die Jury um Dieter Bohlen (64) mit seinem Po-Gewackel bisher allerdings nicht begeistern. Zum sage und schreibe sechsten Mal wird er am Samstag nun sein Glück versuchen!

"Alles, was ich bislang erreicht habe, habe ich Dieter zu verdanken", ließ Jesse gegenüber RTL verlauten. Zwar habe es oft Kritik für den Saarländer gehagelt, darüber könne er aber locker hinwegsehen. Den Fotos nach zu urteilen, wird Jesse bei seinem sechsten Auftritt ein knappes Gummienten-Kostüm tragen und sich mit Bällen abwerfen lassen, bis er schließlich in dem Wasserbecken unter sich landet. Was genau er vorhat, ist bisher allerdings noch nicht bekannt.

Die harschen Worte von Dieter Bohlen bringen Jesse zwar längst nicht mehr aus der Ruhe – auf die Reaktion von Jurorin Sylvie Meis (40) ist er dafür umso gespannter: "Ich hoffe, dass sich Sylvie nicht gleich in mich verliebt", scherzte der Nackedei.

