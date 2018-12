Sexy, sexier, Amber Heard (32)! Im Dezember schwimmt die Ex von Johnny Depp (55) im hautengen Kostüm und mit knallrot gefärbten Haaren als Kriegerin Mera nach Atlantis, um "Aquaman" Jason Momoa (39) zu verführen. Doch die 32-Jährige will nicht nur auf ihren Körper reduziert werden. Sie sieht sich als Vertreterin ihrer Geschlechtsgenossinnen und spricht klare Worte, wenn es um weibliche Themen geht. Dazu gehört auch ihre eigene Sexualität.

Nun ziert die 32-Jährige das Cover der Januar-Ausgabe der US-Glamour. "Wir bekommen weniger Geld und müssen zudem mehr Zeit am Set verbringen, schon wegen Make-up und Frisur", bringt Amber im Interview die allgemeine Situation von Schauspielerinnen auf den Punkt. "Wir arbeiten in einem von Natur aus falschen System". Vehement fordert sie auf, das Lohngefälle zwischen Männern und Frauen endlich abzuschaffen. Gleichzeitig stellt sie klar: "Meine Sexualität, meine Weiblichkeit, in welcher Art und Weise ich sie auch immer ausdrücken mag, gehört mir und nur mir allein." Es habe sie in der Vergangenheit viel Kraft gekostet, Rollen abzulehnen, die sie auf ihren Sex-Appeal reduzierten, ohne dabei als furchtbar wählerisch zu gelten.

Amber äußert sich auch zu allen Frauen, die Opfer häuslicher Gewalt werden. Ihnen werde bis heute "mit Skepsis, Feindseligkeit und Scham begegnet". Ihren Ex-Mann nennt sie dabei nicht. Bei ihrer Scheidung 2016 hatte sie dem Hollywoodstar vorgeworfen, wiederholt gewalttätig gegen sie geworden zu sein.

