Amber Heard und ihre Tochter genießen Neuanfang in Spanien

Amber Heard (37) genießt ihr neues Leben in vollen Zügen! Die Schauspielerin hatte sich im vergangenen Jahr einen heftigen Rechtsstreit mit ihrem Ex-Mann Johnny Depp (60) geliefert und diesen verloren. Daraufhin kehrte die Blondine Hollywood den Rücken und baute sich mit ihrer Tochter Oonagh (2) in Spanien ein neues Leben auf. Der Neuanfang fernab von den Vereinigten Staaten bekommt Amber richtig gut!

"Sie und ihr kleines Mädchen passen gut in die neue Nachbarschaft", plaudert nun ein Insider gegenüber Star aus. Denn viele Menschen, die Amber in Spanien getroffen habe, wissen nichts von ihrer Vergangenheit oder aber es sei ihnen ganz einfach egal. "Sie hat einen Lehrer angeheuert, um ihr Spanisch zu verbessern und sie sind nun in der Lage, sich mit ihren Freunden zu unterhalten", fügt die Quelle hinzu. Auch Töchterchen Oonagh gehe es in der Vorschule sehr gut und die Aquaman-Darstellerin habe schon einige Freundschaften knüpfen können.

Hat sich Amber damit endgültig von ihrem alten Leben als Schauspielerin verabschiedet? "Ich glaube nicht, dass sie es eilig hat, zur Arbeit oder nach Hollywood zurückzukehren, aber sie wird wahrscheinlich zurückkommen, wenn die Zeit reif ist für das richtige Projekt", mutmaßte ein Tippgeber vor wenigen Monaten gegenüber Daily Mail.

Backgrid / ActionPress Amber Heard, Schauspielerin

MEGA Amber Heard mit ihrer Tochter Oonagh in Madrid im Oktober 2023

Getty Images Amber Heard, Schauspielerin

