Superselten: Amber Heard zeigt ihre Tochter Oonagh im Netz!

Sie versorgt ihre Fans mit besonders niedlichem Content! Amber Heard (37) ist stolze Mama einer Tochter: Oonagh Paige (2). Nach dem verlorenen Rechtsstreit mit ihrem Ex Johnny Depp (60) hatte die Schauspielerin der Traumfabrik den Rücken gekehrt und mit ihrem kleinen Sprössling einen Neuanfang in Spanien gewagt. Was ihr Privatleben angeht, hält sie sich seither ziemlich bedeckt. Doch nun macht Amber wohl eine Ausnahme!

Auf Instagram gewährt die 37-Jährige einen seltenen Einblick in ihren Mamaalltag – und zwar mit einigen Aufnahmen vom Filmset der Aquaman-Fortsetzung. Ein niedlicher Schnappschuss fällt dabei besonders ins Auge: Darauf ist zu sehen, wie die Blondine ihre zweijährige Tochter im Arm hält und ihr liebevoll die Flasche gibt. "Vielen Dank an alle meine Fans für die überwältigende Unterstützung und Liebe bei Meras Rückkehr", schreibt sie dazu.

Wie gut sich Amber und Oonagh in ihrem neuen Zuhause eingelebt haben, machte erst vor wenigen Wochen ein Insider gegenüber Star deutlich. "Sie und ihr kleines Mädchen passen gut in die neue Nachbarschaft", versicherte der Informant und fügte hinzu: "Sie hat einen Lehrer angeheuert, um ihr Spanisch zu verbessern [...]."

Instagram / amberheard Amber Heard mit ihrer Tochter Oonagh Paige

Instagram / amberheard Amber Heard mit Tochter Oonagh Paige Heard

Instagram / amberheard Amber Heard mit ihrer Tochter Oonagh im Februar 2022

