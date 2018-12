So heiß ging es bei den Dreharbeiten zu "Rocketman" her! In dem Biopic, das im kommenden Jahr in die Kinos kommen soll, wird das bunte Leben von Musiklegende Elton John (71) dargestellt. "Kingsman"-Star Taron Egerton (29) durfte dafür in die Rolle des Rockstars schlüpfen und hat dabei offenbar alles gegeben: Für den Film drehte Taron sogar seine allererste Sexszene – und zwar mit Game of Thrones-Hottie Richard Madden (32)!

Richard spielt Eltons ehemaligen Manager und Lover John Reid. Wie Taron im MTV-Interview verriet, wollten die Macher des Films das Leben des Sängers so glaubhaft wie möglich darstellen – und dazu gehört eben auch sein Liebesleben. Problematisch war das Film-Techtelmechtel mit Richard für den 29-Jährigen allerdings nicht. "Ich bin niemand, der ein Problem mit männlicher Intimität hat und ich bin sehr stolz auf das, was wir daraus gemacht haben", erklärte er.

Taron ist sich sogar sicher, dass er für seine erste Sexszene eine Menge Anerkennung bekommen wird: "Ich glaube tatsächlich, dass die schwule Community sehr überrascht sein wird, wie schwul es sich anfühlt. Ich habe jede Sekunde davon geliebt."

