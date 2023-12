Zwei Agenten? Alle Gerüchte zum neuen "James Bond"-Film

Seitdem Daniel Craig (55) seinen Job als James Bond an den Nagel hing, wird wild über einen Nachfolger spekuliert! Gerüchten zufolge könnten es auch zwei Geheimagenten sein – eine jüngere und eine ältere Version. Lucien Laviscount (31) ist ein heiß diskutierter Anwärter. Eine Quelle erklärte Daily Mail: "Lucien erfüllt die Kriterien. Er ist ein sehr talentierter Schauspieler, sieht extrem gut aus und hat in den vergangenen 18 Monaten viele Fans gewonnen." Ein großer Konkurrent des Emily in Paris-Darstellers ist Aaron Taylor-Johnson (33). Aber auch Richard Madden (37) könnte in die Rolle des 007 schlüpfen.

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de