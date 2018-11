Dieser Spot rührt Fans zu Tränen! Die britische Kaufhauskette John Lewis ist für ihre emotionalen Werbefilme zur Weihnachtszeit bekannt. In den vergangenen Jahren standen Fantasiefiguren wie Moz the Monster oder Monty the Penguin im Mittelpunkt der Clips. In diesem Jahr dreht sich die Geschichte hingegen um keinen Geringeren als Elton John (71): In einem Kurzfilm gewährt der "Circle of Life"-Sänger den Zuschauern emotionale Einblicke in sein Leben!

Mit der musikalischen Untermalung von Eltons Titel "Your Song" führt der Film durch die verschiedenen Lebensstationen des Weltstars. Beginnend mit dem 71-Jährigen, der an einem Klavier sitzt, geht es rückwärts durch die Zeit zu ausverkauften Konzerten über die ersten Aufnahmen im Tonstudio bis hin zu Schulaufführungen und dem Tag, an dem er als kleiner Junge an einem Weihnachtsmorgen die Treppe herunterrannte und gespannt auf sein Geschenk blickte: ein Klavier.

In einer Pressemeldung, die dem Magazin People vorliegt, äußerte sich Elton auch persönlich zu dem weihnachtlichen Video, das viele Erinnerungen in ihm weckte. "Die Kampagne gab mir die wunderbare Gelegenheit, über meine musikalische Reise nachzudenken. Wie über den Moment, als ich zum ersten Mal das Klavier meiner Großmutter spielte", erinnerte sich der Komponist. Das sei der Augenblick gewesen, in dem die Musik in sein Leben trat.

Daniel DeSlover / ZUMA Press / Splash News Elton John, Musiklegende

Ari Perilstein / Freier Fotograf / Getty Images Sänger Elton John bei einer Veranstaltung der Elton John AIDS Foundation in West Hollywood 2017

Andrew Toth / Freier Fotograf / Getty Images Sänger Elton John bei einer Veranstaltung der Elton John AIDS Foundation in New York City 2016

