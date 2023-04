Fans sind sicher: Richard Madden ist der neue James Bond!

Kommt nach Game of Thrones etwa James Bond? Richard Madden (36) wurde mit seiner Rolle als Robb Stark in dem Fantasy-Epos einem internationalen Publikum bekannt. Im Marvel-Film "Eternals" stand er nun erneut mit seinem GoT-Serienbruder Kit Harrington vor der Kamera. Seit Wochen wird bereits spekuliert, wer Daniel Craigs (55) Nachfolger als Agent 007 werden wird – James Norton (37), Aaron Taylor-Johnson (32) und Regé-Jean Page (35) werden heiß diskutiert. Nun vermuten die Fans Richard in der Rolle des James Bond!

Mit einem seltsamen Video, das der "Cinderella"-Prinz auf seinem Instagram-Kanal hochgeladen hatte, brachte er die Gerüchteküche zum Brodeln. Mit seinem "Citadel"-Co-Star Stanley Tucci (62) sitzt der Hottie in einem Restaurant und stößt mit einem Martini mit Zitrone an – dem Lieblingsgetränk von 007! Die Fans rasten deswegen in den Kommentaren aus: "Also wenn das Richard Madden ist, der einen Martini trinkt, der geschüttelt und nicht gerührt wurde... dann bin ich ganz aus dem Häuschen vor Begeisterung." "Neuer Bond und Q?!", fragte ein anderer, während ein dritter Fan schrieb: "Bitte sehr, hier ist der neue James Bond."

Natürlich sind das alles nur Spekulationen, denn es gibt noch keine offizielle Ankündigung, dass Richard für die Rolle des berühmten Agenten gecastet wurde. Die Fans scheinen allerdings von Richards Qualitäten überzeugt zu sein. Der Film soll 2025 in die Kinos kommen.

Getty Images Richard Madden, "Game of Thrones"-Star

Getty Images Richard Madden, Schauspieler

Rex Features / ActionPress Daniel Craig in "James Bond: Ein Quantum Trost"

