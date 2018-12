Die Single-Ladys dürfen sich wieder auf den begehrten Rosenverteiler freuen! Anfang des Jahres versuchte Daniel Völz (33) als Der Bachelor bei 22 Schnittblumenanbeterinnen sein Liebesglück. Er entschied sich schlussendlich für Tänzerin Kristina Yantsen – doch ihre Beziehung war leider nicht von Dauer. Ob die Kuppelshow-Fans 2019 auf ein Happy End in dem Format hoffen dürfen? Lange müssen die Zuschauer nicht mehr warten: Schon Anfang des kommenden Jahres flimmert die neue Bachelor-Staffel über die TV-Bildschirme!

Und die kommt so früh im Jahr, wie noch nie zuvor: Bereits am 2. Januar 2019 reißen sich dieses Mal 20 junge Frauen um das Herz des Rosenkavaliers, wie RTL mitteilte. Somit starten die Folgen eine Woche früher als noch 2018. Und auf die Damen und den Bachelor warten wahre Traumdates vor einer fabelhaften Kulisse! Denn die bereits neunte Staffel wurde im sonnigen Mexiko gedreht.

Wer der neue Rosenheld wird, ist allerdings noch nicht bekannt. Ob sich das Publikum bei ihm wohl auch wieder auf so viel heiße und intime Momente wie bei Daniel freuen kann? Denn der Unternehmer busselte in dem Format mit gleich sechs Mädels rum! Freut ihr euch schon auf die kommende Staffel? Stimmt in der Umfrage ab!

MG RTL D Die Bachelor-Girls 2018

Anzeige

MG RTL D / Tom Clark "Der Bachelor" 2018

Anzeige

MG RTL D Bachelor Daniel Völz und Kristina Yantsen in Vietnam

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de