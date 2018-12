Filip Pavlovic (24) zeigt Mitgefühl! Der ehemalige Bachelorette-Teilnehmer musste erst vor Kurzem seine eigene TV-Show wieder absagen, obwohl schon fleißig gedreht worden war. Dennoch lässt sich der Fitnesstrainer nicht davon abhalten, gute Dinge zu tun. Denn anstatt den Kopf hängen zu lassen, arbeitet er schon an seinem nächsten Projekt – und zeigt nun auf Instagram, wie groß sein Herz ist: Alle Einnahmen, die er durch die Social-Media-Plattform verdient, möchte er spenden!

"Gesagt, getan", schreibt er zu seinem Instagram-Post, in dem er die frohe Botschaft verkündet. "Jeden einzelnen Cent, den ich bis jetzt über Instagram generieren konnte, habe ich zur Seite gelegt und werde es, wie gesagt, spenden", erklärt er weiter. Doch mit einer schnellen Überweisung ist es für den Drittplatzierten der Kuppelshow nicht getan. "Ich nehme das alles selber in die Hand", stellt er klar. Zwei Tage vor Weihnachten wird er mit dem Geld shoppen gehen – und die Einkäufe am 23. Dezember an Obdachlose in Hamburg verteilen.

Doch damit nicht genug. Jeder Kommentar zu dem Bild bringt durch Filips Sponsor einen weiteren Euro mehr in die Spendenkasse. Ursprünglich war die ganze Aktion eigentlich als Witz gemeint. "Aus Spaß wurde Ernst", verrät der 24-Jährige und freut sich, den Menschen auf der Straße durch seine Geschenke schöne Feiertage zu ermöglichen.

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlovic, TV-Star

MG RTL D Filip Pavlovic, Bachelorette-Kandidat 2018

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlovic, bekannt aus "Die Bachelorette"

