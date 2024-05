Wie finden Fans das neue Dschungelformat "Reality Queens"?

Ein neues Reality-Format steht in den Startlöchern: "Reality Queens – Auf High Heels durch den Dschungel" wird ab Juni dieses Jahres bei RTL+ zu sehen sein. Der Start der neuen Sendung, in der sich zwölf Promi-Damen in den südafrikanischen Dschungel wagen und verschiedensten Herausforderungen stellen, wurde erst vor wenigen Stunden offiziell vom Sender verkündet. Wie kommt das neue Streaming-Spektakel bei den Promiflash-Lesern an? Die Meinungen unter dem Netzbeitrag sind zwiegespalten: Nicht alle User freuen sich über die neue Show. "Hmm, brauchen wir noch eine Realityshow?", kommentiert ein Follower und viele weitere fragen sich: "Welche Promis? Ich kenne keine davon."

Der Show stehen aber auch wohlgesonnene Stimmen entgegen. Ein User kann die Kritik rund um den Promistatus der Teilnehmerinnen nicht nachvollziehen und schreibt: "Wir meckern alle 'Promis hier, Promis da', aber gucken tun wir es ja trotzdem." Andere Leser freuen sich über das neu angekündigte Dschungelformat und sehen in dem Cast, dem unter anderem Influencerin Emmy Russ (25) und Auswanderin Daniela Büchner (46) angehören, schon jetzt ein großes Unterhaltungspotenzial. "Oh, das wird zwar anstrengend, aber gut", meint ein Nutzer und auch ein anderer schließt sich dieser Meinung an und schreibt: "Cool. Da wird wieder ordentlich rumgezickt!"

Schon in zwei Wochen wird die erste Folge der neuen Show über die Bildschirme der Zuschauer flimmern. Ab dann können sich eingefleischte Reality-TV-Fans jeden Donnerstag über neuen Dschungel-Content auf der Streaming-Plattform freuen. Zusammen mit Moderator und Ex-Dschungelkönig Filip Pavlović (29) werden die Zuschauer die Reality Queens auf Schritt und Tritt bei ihrem Abenteuer begleiten.

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner, TV-Star

RTL / Stefan Menne Filip Pavlovic, Dschungelcamp-Sieger 2022

Wie findet ihr den Cast von "Reality Queens – Auf High Heels durch den Dschungel"? Na ja, haut mich jetzt nicht vom Hocker. Ich kann die Kritik verstehen. Ich finde den Cast super! Das wird eine spannende Sendung! Ergebnis anzeigen



