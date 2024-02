Nächste Romanze? Filip Pavlovic will Leyla Lahouar daten

Bahnt sich da etwas an? Im Dschungelcamp kämpfte sich Leyla Lahouar (27) bis ins Finale. Am Ende konnte sich jedoch Lucy Diakovska (47) die Krone sichern – die Ex on the Beach-Kandidatin landete knapp dahinter auf dem zweiten Platz. Auch wenn es nicht für den Sieg reichte, könnte die Beauty anderweitig gewinnen. Bahnt sich nun vielleicht eine Romanze mit Filip Pavlovic (29) an?

Bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Die Stunde danach", sprach der ehemalige Dschungelkönig mit dem Moderations-Duo Angela Finger-Erben (44) und Olivia Jones (54) über das große Finale. Besonders bei einer Frau schien Filips Herz etwas höher zu schlagen. "Die ist schon so eine kleine, süße Maus", schwärmte der 29-Jährige von Leyla. Filip habe sogar ernsthaftes Interesse an der Beauty: "Die würde ich auch daten."

Möglicherweise wäre Leyla sogar zu einer Romanze mit dem Hottie bereit – Mike Heiter (31) hatte ihr im Dschungel nämlich klargemacht, dass er sich vorerst nichts mit ihr vorstellen könne. "Ich bin nicht hier, um eine Liebessache zu machen. Ich will einfach mal nur Mike sein", erklärte er zuerst im Gespräch mit Fabio Knez. "Wir verstehen uns gut. Das war's für mich erst mal", machte Mike schließlich auch Leyla deutlich.

ActionPress Filip Pavlovic, Reality-TV-Bekanntheit

RTL Leyla Lahouar im Dschungelcamp 2024

RTL Leyla Lahouar und Mike Heiter im Dschungelcamp 2024

