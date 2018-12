Enttäuschendes TV-Aus für Filip Pavlovic (24)! Nach der Teilnahme bei Die Bachelorette wollte der Hamburger mit seiner eigenen Show im deutschen Fernsehen durchstarten. Bei dem Format sollte es sich um eine Art Spielsendung handeln, in der Filip in verschiedenen Wettkämpfen gegen immer neue Promi-Gegner antritt. Doch das Publikum wird sich nun doch kein eigenes Bild von dem Programm machen können: Filips TV-Show wurde gecancelt!

"Leider ist mein TV-Projekt abgesetzt worden, wir haben von 15 Folgen schon zehn gedreht. Aber es ist viel im Hintergrund passiert, was nicht hätte passieren dürfen", verriet der 24-Jährige im Promiflash-Interview. Der Fitnesstrainer mit kroatischen Wurzeln hat aber natürlich schon einen Plan B, wie es für ihn nach diesem gescheiterten Projekt weitergehen soll. "Aber ich bin mit dem Chris und dem Stefan, die auch bei mir mit bei der Bachelorette waren, an was Neuem dran und drehen", offenbarte der Ex-Kuppelshow-Kandidat.

Ob es sich dabei vielleicht um die Dschungelcamp-Teilnahme für 2019 handelt? Wohl eher weniger, wie der Muskelmann weiter erzählte: "Den Dschungel würde ich nicht abstreiten, aber das spare ich mir für schlechte Zeiten auf."

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlovic, "Die Bachelorette"-Teilnehmer

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlovic, Stefan Gritzka, Chris Kunkel und Alexander Hindersmann

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlovic, TV-Bekanntheit

