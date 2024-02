Bald 30: Wie kommt Filip Pavlović mit dem Älterwerden klar?

Durch seine Teilnahme an Formaten wie das Dschungelcamp oder "Like Me - I'm Famous" wurde Filip Pavlović (29) deutschlandweit bekannt. Seitdem ist der Reality-TV-Star kaum noch aus der Unterhaltungsbranche wegzudenken. Mit seinem Aussehen verdreht er zudem auch dem ein oder anderen Fan gerne mal den Kopf. Im Juni wird der gebürtige Hamburger bereits 30 Jahre alt. Doch wie geht Filip mit dem Älterwerden um?

Im Promiflash-Interview verrät der TV-Star, dass er versuche, die Sache mit dem Altern optimistisch zu sehen. "Ich werde ja jetzt auch schon auf 33 geschätzt. Das ist der Wahnsinn, aber es ist nur eine Zahl", findet Filip. Für ihn sei die 30 definitiv nicht so schlimm wie 50. "Lieber 30 als 50. Ich habe ja noch 21 Jahre, bis ich 50 werde. Das sehe ich immer ein bisschen anders", erklärt er.

Im vergangenen Jahr gestand Filip einen Beauty-Eingriff. Um seinen Haarausfall zu verringern, ließ sich der ehemalige Bachelor in Paradise-Teilnehmer Platelet Rich Plasma spritzen. Das Plasma soll nicht nur gut gegen Haarausfall sein, sondern auch die Haarwurzel stärken.

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlovic, TV-Star

ActionPress Filip Pavlovic, Reality-TV-Bekanntheit

ActionPress / Wehnert, Matthias Filip Pavlovic, Dschungelkönig 2022

